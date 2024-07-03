Шольц шлет Макрону утешительные СМС

Канцлер Олаф Шольц с помощью СМС-сообщений утешает президента Франции Эммануэля Макрона после поражения на парламентских выборах. Немецкий лидер заявил, что сложившаяся в соседней стране ситуация его удручает, пишет Wirtschaftswoche.

Макрон и Шольц ежедневно ведут переписку, и канцлер регулярно отправляет коллеге сообщения с выражением поддержки. «Мы обсуждаем ситуацию, которая действительно удручает», – сказал Шольц.

Партия Макрона проиграла на выборах в Европарламент и в первом туре парламентских выборов внутри страны. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что западные лидеры лишились поддержки своих граждан потому, что сделали все, чтобы нарушить стабильность в мире. Политик предсказал, что парламентские выборы в Великобритании тоже станут провальными для правящей партии.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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