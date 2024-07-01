Володин: Байден стал токсичным даже для своих

Граждане США и стран Европы требуют ухода действующих лидеров, чтобы политики вновь занялись интересами своих государств, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Президент Франции Эммануэль Макрон потерял большинство в парламенте, а его американский коллега Джо Байден стал токсичным даже для своих однопартийцев.

Политик отметил, что главы западных государств «с треском терпят поражение» из-за проводимой ими политики, направленной против стабильности в мире. Макрон вместо подтверждения своей популярности получил поражение на выборах в Европарламент, а на первом этапе парламентских выборов внутри страны его партия получила третий результат.

«Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода. Байден стал токсичным даже для своих: в окружении ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов. В ближайшие дни пройдут парламентские выборы в Великобритании. Прогноз не в пользу правящей консервативной партии после 14 лет нахождения во главе государства», – считает Володин.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что дебаты в преддверии президентских выборов в США показали «интеллектуальную немощь» политической элиты Вашингтона. Более 60% избирателей присудили победу в дебатах экс-президенту США Дональду Трампу, а 5% передумали голосовать за Байдена.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube