Пушков указал на «интеллектуальную немощь» Вашингтона

Политические элиты США показали свою «интеллектуальную немощь» реакцией на итоги дебатов действующего американского президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа, считает российский сенатор Алексей Пушков. Именно благодаря ей Вашингтон до сих пор верит, что все в мире случатся по его желанию.

«А чего они ждали? Какого-такого чуда? Давно было ясно, что Байден «посыплется» на дебатах, причем совершенно независимо от Трампа. Сеанса магии не вышло – получился сеанс саморазоблачения. И заодно – разоблачения интеллектуальной немощи ныне правящей части американской политической элиты», – написал политик в своем блоге.

Та же слепая вера в наилучшие для этих кругов сценарии проявляется в международной политике США, отметил сенатор. На ней построены сценарии экономического краха России из-за санкций, внезапной победы Украины, включения Глобального Юга в усилия по изоляции России или отказа Пекина сотрудничать с Москвой.

«Мы имеем дело с высокомерной и самовлюбленной до глупости сверхдержавой, исходящей из примитивной парадигмы «так должно случиться потому, что мы этого хотим», – подвел итог Пушков.

Большинство избирателей в США после дебатов кандидатов на пост президента заявили о победе Трампа, а 5% передумали голосовать за Байдена. В Вашингтоне признали, что состояние хозяина Белого дома вызвало панику в рядах его же Демократической партии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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