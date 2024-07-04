Лидеры стран ШОС подписали итоговую декларацию по итогам заседания в Астане

Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества подписали итоговую декларацию по итогам заседания в Астане. В документе отражены подходы государств ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки.

Кроме того, участники саммита подписали пакет документов, в который вошли несколько программ и стратегий развития, касающихся таких вопросов как: сотрудничество по противодействие терроризму и сепаратизму, антинаркотическая стратегии до 2029 года, сотрудничество в сфере энергетики до 2030 года, сотрудничество в области охраняемых территорий, экологического туризма и охраны окружающей среды.

Вместе с тем, лидеры стран ШОС утвердили дорожную карту о сотрудничестве в рамках объединения и с партнерами по диалогу, а также подписали решение о директоре исполкома антитеррористической структуры ШОС и генеральном секретаре организации.

Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию». По итогам заседания в организацию приняли Белоруссию. Таким образом, в ШОС теперь ходят десять государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели – Афганистан и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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