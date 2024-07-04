Премьер-министр Индии посетит Россию 8-9 июля

8 и 9 июля состоится официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«На переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», – говорится в сообщении.

О том, что в скором времени состоится визит главы индийского правительства в Россию, в конце июня сообщала газета Tribune со ссылкой на источники. По данным издания, эта встреча подчеркнет взаимодействие между Индией и РФ, историческими партнерами, которые также ищут новые точки взаимодействия в быстро меняющемся мировом порядке.

Моди ранее несколько раз посещал Россию. В 2019 году индийский политик побывал во Владивостоке, а в 2015-м приезжал в Москву.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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