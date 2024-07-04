Гутерреш: ШОС нужна для стабильности на Ближнем Востоке и Украине

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает силой добиваться мира и поэтому нужна на Ближнем Востоке, в Африке, Афганистане и на Украине, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Конфликты в мире не могут решаться только на двусторонней основе, поэтому важна роль ШОС, способной добиться глобальной стабильности, передает агентство «Прайм».
«ООН готова сотрудничать с ШОС в том, что касается борьбы с терроризмом по всему миру. ШОС – крупнейшая региональная организация в мире – обладает силой и ответственностью добиваться мира», – сказал генсек во время встречи «ШОС плюс» в Астане.
Председатель КНР Си Цзиньпин также подчеркнул важность гарантий безопасности, но внутри ШОС. Важно, чтобы члены организации тесно взаимодействовали в области безопасности, и нужно развивать механизм этого взаимодействия.
«ШОС должна и впредь служить гарантом общей и комплексной, совместной и устойчивой безопасности. Настоящая безопасность установится только тогда, когда все страны будут чувствовать себя в безопасности. Следует ускорить строительство универсального центра по противодействию угрозам и вызовам для безопасности и его отделений, а также создать антинаркотический центр», – приводит слова политика ТАСС.
Во время мероприятий в Астане состав ШОС расширился. Заседание Совета глав членов ШОС началось с принятия Белоруссии в состав организации.
Астана, Наталья Рязанова
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