Законопроект о передаче конфискованного оружия в зону СВО прошел первое чтение

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о передаче конфискованного оружия в зону спецоперации по упрощенной процедуре.

Поправки касаются федерального закона «Об оружии». Документ предусматривает использование изъятого у россиян оружия и патронов представителями минобороны и Росгвардии, а также отправку таких боеприпасов и оружия в зону проведения специальной военной операции.

«Такое оружие преимущественно является исправным и может быть повторно использовано государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач, что особенно актуально с учетом проведения специальной военной операции», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Порядок передачи такого оружия и патронов определит правительство РФ, администрировать механизм будет Росгвардия, сообщила пресс-служба «Единой России».

«На хранении в МВД и Росгвардии находится более 250 тысяч единиц изъятого или сданного собственниками оружия. Более 70 тысяч единиц подлежит уничтожению. Это оружие может быть применено в зоне специальной военной операции», – заявил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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