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Вторник, 2 июля 2024, 19:21 мск

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Изъятое у россиян оружие будут отправлять в зону СВО

Правительство РФ во вторник, 2 июля, поддержало законопроект о передаче невостребованного и конфискованного оружия в зону проведения специальной военной операции (СВО) по упрощенной процедуре.

В отзыве кабмина говорится: «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний. …Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий использование конфискованного оружия и патронов представителями минобороны и Росгвардии, а также отправку таких боеприпасов и оружия в зону проведения специальной военной операции».

«Такое оружие преимущественно является исправным и может быть повторно использовано государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач, что особенно актуально с учетом проведения специальной военной операции», – говорится также в пояснительной записке к законопроекту.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законом в настоящее время, конфискованное и добровольно сданное оружие, подлежит уничтожению Росгвардией.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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