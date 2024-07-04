Польша вслед за Словакией отказалась отправлять своих солдат на Украину

Президент Польши Анджей Дуда также, как и его словацкий коллега Петер Пеллегрини, на совместной пресс-конференции в Варшаве в четверг, 4 июля, заявил об отказе отправлять воинский контингент на Украину, поскольку это может стать причиной вступления страны НАТО в войну с Россией, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дуда сказал: «Я не думаю, что Польша должна отправлять своих солдат на Украину, потому что это будет означать вступление страны НАТО в войну, и это очень серьезный вопрос. До сих пор на всех международных форумах, в которых мы участвуем, позиция стран НАТО, в том числе, Польши и моя очень четкая – мы не отправляем наших солдат на Украину и надеемся, что нам никогда не придется этого делать. Я надеюсь, что Россия не доведет до такой ситуации».

«Польша поставляет на Украину большое количество техники, боеприпасов и других ресурсов, а это огромная помощь в миллиарды долларов. Кроме того, у нас проходит обучение украинских военных», – добавил польский президент.

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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