МИД Нидерландов разочарован реакцией России на решение передать F-16 Украине

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп назвал разочаровывающим ответ России на решение Амстердама вскоре передать Украине истребители F-16.

«Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем», – сказал министр в интервью телеканалу NOS.

Вельдкамп не назвал точные сроки отправки самолетов и подчеркнул, что их не будут переправлять «слишком рано», поскольку за последние недели увеличилось количество атак на украинские аэродромы. «F-16 не могут прибыть в Украину ни на день раньше. Украина тоже этого не хочет. Но они будут доставлены в краткосрочной перспективе», – заверил министр.

Телеканал напомнил, что в предвыборном манифесте ПВВ говорилось, что в Украину больше не пойдут ни деньги, ни оборудование, т.е. никаких F-16 тоже. Тем не менее, новое правительство продолжает политику своих предшественников и выделит восемь миллионов евро на миссию ООН «по расследованию нарушений прав человека со стороны России».

19 июня власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. При этом, Нидерланды объявили, что не будут накладывать ограничения на использование своих F-16 киевским режимом.

Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин назвал необдуманным шагом решение Амстердама, направленным на дальнейшую эскалацию конфликта. Дипломат предупредил, что российская сторона будет рассматривать истребители и аэродромы, с которых они взлетают, в качестве законных военных целей.

Амстердам, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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