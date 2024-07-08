Конгресс вызвал на ковер врача Белого дома

Глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер вызвал врача Белого дома Кевина О'Коннора, чтобы узнать правду о состоянии президента Джо Байдена. В Конгрессе США подозревают, что врач замешан в деловых схемах семьи Байденов и выдает недостоверную оценку способностей главы государства.

Комер попросил доктора О'Коннора взять все документы, связанные не только со здоровьем президента, но и с участием врача в финансовой деятельности семьи Байденов. Политик отметил, что заверения Белого дома в здоровье и адекватности оказались под сомнением, потому что «американцы увидели ясно: президент выглядит нездоровым».

«Американцы сомневаются в способности президента Байдена руководить страной. Комитет обеспокоен тем, что на ваши медицинские оценки повлияли ваши частные деловые отношения с семьей Байдена», – говорится в сообщении на сайте комитета.

После дебатов политическая элита поставила под сомнение не только победу Байдена в предстоящих выборах, но и способность его управлять страной до выборов. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что из разговора с доктором О'Коннором знает: Байден не проходил оценку с февраля 2024 года.

Президент Байден заявил, что после дебатов прошел медицинское обследование и его здоровье в порядке. Знакомый с графиком президента чиновник уточнил, что осматривал его врач Белого дома только на предмет симптомов простуды. Белый дом получил письмо от влиятельных спонсоров демократов, общественных деятелей и предпринимателей с призывом «ради будущего страны» снять кандидатуру Байдена с выборов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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