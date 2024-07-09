Антонов назвал истерией попытки обвинить Россию в ударе по детской больнице в Киеве

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал истерией попытки Запада обвинить Россию в ударе по детской больнице в Киеве. При этом, американские пропагандисты умалчивают, что в здание попала использованная в украинской ПВО ракета.

Дипломат заявил, что Киев и Вашингтон «цинично используют трагедию» против Москвы. Но причина инцидента в том, что Запад продолжает снабжать Украину оружием, провоцируя дальнейшую эскалацию конфликта.

«Разгоняемая истерия по поводу пострадавшей больницы «Охматдет» в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО. Мы не впервые наблюдаем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на РФ», – приводит слова Антонова пресс-служба дипмиссии.

Посол отметил, что западные кураторы киевского режима восприняли случившееся как «подарок» к саммиту НАТО, который можно использовать для продолжения поставок вооружений и продолжения конфликта «до последнего украинца».

Западные страны запросили заседание Совбеза ООН в связи с «ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве». Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заверил, что российская делегация ознакомит коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия. Минобороны РФ вскоре после инцидента заявило, что видео и фотографии с места падения ракеты подтверждают, что повреждения причинены украинской ракетой ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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