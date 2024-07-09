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Вторник, 9 июля 2024, 15:23 мск

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Швейцария расширила список антироссийских санкций

Фото: Freepik

Власти Швейцарии расширили список санкций против России. Об этом сообщает правительство страны.

Под ограничения попали еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций, передает РИА «Новости». Таким образом Швейцария присоединяется к уже ранее принятым санкциям со стороны ЕС, говорится в сообщении.

Отмечается, что в черный список вошли в основном бизнесмены, представители СМИ, сотрудники вооруженных сил и судебных органов. Число российских физических и юридических лиц, на которые Швейцария наложила санкции, уже превысило 2,2 тысячи.

Кроме того, в Швейцарии запретили рекламировать четыре российских СМИ. Речь идет только о рекламе, а не запрете на вещание, как это было принято Евросоюзом.

Берн, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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