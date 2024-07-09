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Вторник, 9 июля 2024, 21:19 мск

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«Хезболла» десятками «Катюш» обстреляла штаб ЦАХАЛ

Ливанское шиитское движение «Хезболла» во вторник, 9 июля, заявило, что в ответ на атаку, в результате которой погиб их боец, ударило десятками ракет «Катюша» по штабу одной из дивизий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном «Хезболлой», в частности, говорится: «В ответ на нападение и убийство, которое совершил израильский противник в Ас-Саббуре на трассе Дамаск-Бейрут, бойцы «Исламского сопротивления» («Хезболла») десятками ракет «Катюша» 9 июля 2024 года атаковали штаб командования 210-й дивизии «Голаны» на базе Нафах».

Бейрут, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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