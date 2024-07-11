СВР: Франция готовила отправку 2000 военных на Украину

Власти Франции готовили порядка двух тысяч военных для отправки на Украину, следует из донесения одного из резидентов Службы внешней разведки (СВР) России. При этом, потери французской армии в зоне конфликта уже достигли максимума со времен войны в Алжире.

Неофициально военное руководство Франции признало, что численность погибших в зоне СВО французов «превысила психологически значимый порог». Это беспокоит Париж, но число погибших и факт их нахождения на Украине скрывают, потому что это может спровоцировать массовые протесты и вызвать недовольство офицеров.

Резидент СВР под псевдонимом Феликс сообщил, что французский контингент для отправки на Украину в марте все равно готовили. Планировалось, что в первую партию войдут порядка двух тысяч человек. Полное донесение резидента рассекречено и опубликовано в журнале «Разведчик».

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «не исключает отправки на Украину сухопутных войск западных стран». Это заявление вызвало бурную реакцию на Западе: ряд стран заявил, что готов отправить своих солдат для поддержки киевского режима, другие отказались участвовать в подобной инициативе. В конце июня Макрон заявил, что французские военные не будут принимать участие в боевых действиях на территории Украины в ближайшем будущем.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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