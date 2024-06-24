российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 июня 2024, 19:17 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Макрон решил не отправлять французских солдат на Украину в ближайшее время

Эмманюэль Макрон Архив, фото: Kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Вооруженные силы Пятой республики принимать участие в боевых действиях на территории Украины в ближайшем будущем не будут, – сообщают в понедельник, 24 июня, французские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос ведущего подкаста Generation Do it Youtself Матье Стефани, французский лидер сказал: «Я не думаю, что война придет на нашу территорию, хочу вас в этом успокоить. Хочу вас также заверить, что мы не будем участвовать в боевых действиях на украинской территории прямо завтра. …Я понимаю страх тех, кто опасается, что конфликт может распространиться на Францию».

Напомним, что 26 февраля текущего года Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину поднималась, но ее участники «к консенсусу по этому вопросу не пришли».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

ЕС решил отправить Украине военную помощь на 1,4 млрд евро за счет активов РФ / ЕС грозит запретить въезд грузинским чиновникам / Евросоюз отложил введение системы сертификации алмазов / В Румынии четыре сотрудника молокозавода погибли, упав в отстойник / ЕС нашел способ обойти вето Венгрии на закупки оружия за счет активов России / СМИ узнали подробности о самой большой авиабазе НАТО в Румынии / Посольство РФ в Берлине поблагодарило футбольных болельщиков за симпатии к России / В Париже перенесена генеральная репетиция открытия Олимпийских игр на Сене

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Европа, Украина,