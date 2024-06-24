Макрон решил не отправлять французских солдат на Украину в ближайшее время

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Вооруженные силы Пятой республики принимать участие в боевых действиях на территории Украины в ближайшем будущем не будут, – сообщают в понедельник, 24 июня, французские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос ведущего подкаста Generation Do it Youtself Матье Стефани, французский лидер сказал: «Я не думаю, что война придет на нашу территорию, хочу вас в этом успокоить. Хочу вас также заверить, что мы не будем участвовать в боевых действиях на украинской территории прямо завтра. …Я понимаю страх тех, кто опасается, что конфликт может распространиться на Францию».

Напомним, что 26 февраля текущего года Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину поднималась, но ее участники «к консенсусу по этому вопросу не пришли».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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