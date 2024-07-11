Россия жестко ответит на размещение ракет США в Германии – Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила о «жестком и адекватном» ответе России на размещение США своих дальнобойных ракет в ФРГ.

«Это просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то по тем соглашениям, которые были подписаны, Германия не имеет права на то, чтобы у нее находилось оружие такого плана», – заявила спикер верхней палаты российского парламента в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда у России будет жесткий и адекватный», – подчеркнула Матвиенко.

Ранее сегодня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение США разместить ракеты в ФРГ нацелено на нанесение ущерба безопасности России. По его словам, эти планы являются элементом «запугивания», которое сегодня является главной составляющей линии НАТО и США в отношении России, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что Москва ответит на этот шаг «в спокойном ключе, профессионально», но это будет военный ответ. «Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу», – сказал Рябков.

Накануне Пентагон заявил, что в 2026 году в Германии будут размещены американские дальнобойные ударные системы SM-6, TOMAHAWK, а также гиперзвуковое оружие. В военном ведомстве США подчеркнули, что «дальность новых систем будет существенно выше американских вооружений, которые размещались в Европе до настоящего времени».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube