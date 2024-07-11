Фицо: Орбану дали бы Нобелевскую премию за призывы к славянам убивать друг друга

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении в четверг, 11 июля, заявил, что ЕС представил бы Виктора Орбана к Нобелевской премии, если бы тот призывал «славян убивать друг друга еще больше», а не ездил с мирными инициативами.

В видеоролике, распространенном в соцсетях, Фицо говорит: «Я не мог поверить своим глазам, да и вообще поверить в то, что они сделали с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном за то, что он, как суверенный политик, повторяю, как суверенный политик, решил посетить Украину, Россию и Китай и распространить мирные инициативы. Это просто невообразимо! Если бы он стал призывать славян убивать друг друга еще больше, возможно, кто-нибудь номинировал бы его на Нобелевскую премию мира».

«Я не знаю сколько раз публично повторял, что блок Smer и его депутаты не согласятся на членство Украины в НАТО. Я понимаю желания Украины, это суверенная страна, но членство Украины в НАТО – это гарантия третьей мировой войны. Хотя, честно говоря, даже без членства Украины в НАТО мы не так уж далеки от этого, если посмотреть, как некоторые развитые демократии варятся в котле», – добавил словацкий премьер.

Братислава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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