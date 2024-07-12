Байден вновь оскорбительно высказался о Путине

Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался о российском лидере Владимире Путине. Глава Белого дома назвал российского коллегу кровожадным безумцем во время пресс-конференции.

«Всех, кто думал, что время НАТО миновало, ждало жестокое разочарование, и Путин вторгся на Украину. Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец», – заявил Байден.

Президент США несколько раз допускал оскорбления в адрес российского лидера. В марте в своей речи о повышении налогов Байден назвал Путина мясником.

В Кремле заявили, что Владимир Путин не реагирует на хамские высказывания Байдена и не собирается оскорблять его в ответ. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что заявления Байдена о Путине вредят только собственной репутации американского лидера.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube