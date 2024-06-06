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Четверг, 6 июня 2024, 22:38 мск

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В Кремле заявили, что Путин не реагирует на хамство Байдена

Архив. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня, заявил, что Владимир Путин не реагирует на хамские высказывания Байдена и не сбирается отвечать тем же, – сообщает телеканал Al Arabiya.

Отвечая на соответствующий вопрос телекнала, представитель Крмеля сказал: «Заявления президента США о Путине только вредят собственной репутации Байдена. Путин на такое хамство не реагирует, поэтому отвечать подобным образом не будет».

Ранее сегодня президент США Джо Байден в интервью одному из телеканалов заявил: «Я знаю Путина уже больше 40 лет. И 40 лет он меня беспокоит. Его нельзя назвать приличным человеком. Он диктатор».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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