«Не скрыть»: Захарова указала на «руку Кремля» в продвижении Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вмешательство Кремля в выборы президента в США теперь невозможно скрыть. Так дипломат иронично прокомментировала оговорку американского лидера Джо Байдена на саммите НАТО.

Президент США, приглашая на сцену главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил, что уступает трибуну полному решимости и отваги президенту Украины Владимиру Путину.

«Мне кажется, пресловутое «российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть – налицо пророссийский кандидат, которым управляет «рука Кремля». Ждём доклад Госдепа о раскрытии заговора «внутренних террористов», – написала Захарова в своем блоге.

Оговорка стоила Байдену нескольких очков в борьбе за новый президентский срок, поскольку стала самой упоминаемой в СМИ и политических кругах, отметила американская пресса. Экс-чиновник Белого дома сообщил Wall Street Journal, что «получил больше сообщений о промахе Байдена, чем обо всем, что он сказал на сцене».

А после пресс-конференции Байдена число его сторонников в Палате представителей стало меньше на трех человек – столько парламентариев присоединились к призывам прервать кампанию по переизбранию.

«Такие промахи сами по себе не лишают его права на пост президента. Но провал дебатов подтвердил негативное впечатление, которое уже сформировалось у избирателей. И каждая последующая попытка его усугубляет. Демократам становится все сложнее убеждать избирателей игнорировать доказательства и утверждать, что Байден способен оставаться президентом до января 2029 года», – передает CNN.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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