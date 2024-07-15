Премьер Эстонии Каллас ушла в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ушла с должности ради поста Верховного представителя по вопросам внешней политики и политике безопасности Евросоюза.

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства, и президент страны уволил главу кабмина и всех министров. Партия Реформ назвала кандидата на место главы кабмина – нынешнего министра по вопросам климата Кристена Михала. Предполагается, что новое правительство сформируют из представителей прежнего правящего союза Партии реформ, Социал-демократической партии и партии «Эстония 200». То есть политика нового кабмина вряд ли будет заметно отличаться от программы прежнего правительства, пишет «Интерфакс».

В конце июня главы государств и правительств ЕС утвердили назначение кандидатами на руководящие посты ЕС на следующие пять лет Урсулу фон дер Ляйен, Антонио Кошту и Кайю Каллас. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал страну выйти из ЕС, поскольку посчитал безумием назначать на пост главы дипломатии «одержимую войной истеричку с интуитивной ненавистью к России» Каллас.

Таллин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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