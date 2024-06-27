Евросовет согласовал кандидатуры на высшие руководящие должности Евросоюза

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в четверг, 27 июня, сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначение кандидатами на руководящие посты ЕС на следующие пять лет Урсулу фон дер Ляйен, Антонио Кошту и Кайю Каллас, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (Экс-Twitter) Шарль Мишель написал: «Европейский Совет утвердил назначение Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост председателя Европейской комиссии, Антонио Кошты (бывшего премьер-министра Португалии, – прим.ред.) в качестве кандидата на пост нового председателя Европейского совета. Также Европейский Совет выбрал Каю Каллас (премьер-министра Эстонии, – прим.ред.) в качестве кандидата на пост Верховного представителя по вопросам внешней политики и политике безопасности ЕС».

Следует отметить, что утверждать председателя Еврокомиссии будет Европейский парламент 16 июля на пленарной сессии в Страсбурге.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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