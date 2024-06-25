Во Франции назвали безумием возможное назначение Каи Каллас главой европейской дипломатии

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на фоне информации о назначении премьер-министра Эстонии Каи Каллас главой внешей политики Евросоюза во вторник, 25 июня, заявил, что является безумием назначать на такой пост «одержимую войной истеричку с интуитивной ненавистью к России», и призвал выйти из ЕС.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) французский политик написал: «Какое безумие! ЕС подтверждает, что назначит главой своей «дипломатии» министра иностранных дел Эстонии Кайю Каллас. Эту одержимую войной истеричку с интуитивной ненавистью к России и слепым подчинением НАТО!»

«Эта протеже Урсулы (фон дер Ляйен,-прим.ред.) хочет, чтобы «ЕС закупал боеприпасы от имени 27 стран-членов, чтобы обеспечить увеличенную военную поддержку Украине» и «еврооблигаций для обороны»! Она также хочет создать «европейского комиссара обороны»! Навстречу европейской армии! Ее назначение направлено на обострение напряженности, на то, чтобы сделать мир невозможным, на приближение Третьей мировой войны! Ради мира, давайте выйдем из ЕС, давайте будем свободными!», – призвал Флориан Филиппо.

Ранее сегодня агентство DPA сообщило, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет главой дипломатии ЕС вместо Жозепа Борреля, место главы Европейского совета Шарля Мишеля займет бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Урсула фон дер Ляйен сохранит свой пост председателя Еквропейской комиссии. Для утверждения кандидатур необходимо собрать не менее 20 голосов от лидеров стран-членов Евросоюза.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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