Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным

Организаторы вновь объединят большую пресс-конференцию и прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Мероприятие запланировано на зиму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет зимой. Ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие. Пока мы исходим из того, что это будет совмещенный формат – так же, как это было в прошлом году», – сказал Песков журналистам.

Большая пресс-конференция президента РФ состоялась в середине декабря 2023 года. Аналитики заявили, что главным посылом Путина во время мероприятия стала неизменность выбранного курса и уверенность в будущем. Президент поставил задачу перейти от формата осажденной крепости к ускоренному развитию страны.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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