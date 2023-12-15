Пора из осажденной крепости переходить к ускоренному развитию – депутат Госдумы о «прямой линии» Путина

России пора переходить от формата осажденной крепости к ускоренному развитию страны. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду», политолог Дмитрий Гусев по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. По оценке парламентария, главным посылом главы государства стала неизменность выбранного курса и уверенность в будущем в преддверии нового электорального цикла.

«Важно, что этот разговор проходит за три месяца до выборов президента. Эти выборы проходят в особых условиях спецоперации, беспрецедентных санкций и внешнеполитического давления на Россию. И президент, конечно, продемонстрировал неизменность нашего российского курса, чем дал уверенность всем в будущем. То есть – речь шла о том, что нам есть что сказать, есть чем гордиться, у нас есть серьезные вызовы и угрозы, но мы с этими угрозами справляемся», – подчеркнул Гусев.

Парламентарий обратил внимание на выводы, которые, по его мнению, должны сделать все ветви власти после выступления главы государства. «Самое главное, что мы уже понимаем, что (украинское) контрнаступление не удалось, что пора переходить из формата осажденной крепости в формат ускоренного развития. Все, что должно быть сделано в ближайшие годы – это поворот нашей экономики на производственные рельсы, чтобы сделать нашу экономику по-настоящему независимой, суверенной, чтобы мы сами могли обеспечивать себя всем, что нам необходимо и занять свое место на мировых рынках в том числе», – пояснил депутат.

«И вы видите, что президент может говорить не только о глобальных и больших проблемах. Он с удовольствием откликается на простые вопросы людей и быстро принимает решение. Это тоже важно и для страны, и для самого президента. Ему важно иметь возможность напрямую поговорить с людьми, понимать и чувствовать пульс страны. И он это делает», – заключил Гусев.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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