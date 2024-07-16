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Среда, 17 июля 2024, 00:45 мск

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Тегеран назвал «злонамеренными» обвинения США в покушении на Трампа

Фото: freepik

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН во вторник, 16 июля, заявило, что обвинения американских СМИ в планировании устранения экс-президента США Дональда Трампа являются «безосновательными и злонамеренными», – сообщает агентство IRNA.

В заявлении, распространенном постпредством Ирана, в частности, говорится: «Обвинения являются необоснованными и злонамеренными. С точки зрения Исламской Республики Иран, Трамп является преступником, который должен быть привлечен к ответственности и понести наказание в суде за приказ об убийстве генерала Сулеймани. Иран выбрал законный путь для привлечения его к ответственности».

Ранее сегодня американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что разведслужбы США получили сведения о том, что «Иран планировал устранить Дональда Трампа».

Тегеран, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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