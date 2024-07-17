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Среда, 17 июля 2024, 19:48 мск

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Евросоюз решил выплатить Украине более четырех миллиардов евро

Фото: официальная страница фон дер Ляйен в соцсети

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 17 июля, сообщила, что одобрено выделение Украине первого регулярного транша в размере 4,2 млрд евро бюджетной поддержки в рамках программы «Ukraine Facility», – передают местные СМИ.

В пресс-релизе, распространенном Еврокомиссией от имени фон дер Ляйен, в частности, говорится: «Несмотря на все трудности, Украина проводит ключевые реформы для своего восстановления и продвижения на пути в ЕС. Это позволило Комиссии дать зеленый свет на дополнительные выплаты Украине в размере почти EUR4,2 млрд, и я верю, что Совет ЕС быстро предоставит согласие. После принятия Советом это решение доведет общий объем средств, выделенных ЕС Украине с момента начала работы Ukraine Facility в марте этого года, до 12 млрд евро».

«Регулярные ежеквартальные выплаты в рамках данного фонда зависят от выполнения Украиной заранее согласованных требований», – добавили в Еврокомиссии.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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