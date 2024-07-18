Президент Украины Владимир Зеленский планирует обвинить Москву в срыве мирных переговоров. Перед этим Киев показательно проведет кампанию по организации второго «мирного саммита», но так, чтобы Россия отказалась от участия.

Глава Института прогнозирования и исследований безопасности в Европе Эмманюэль Дюпюи заявил, что киевский режим не намерен отказываться от условий для прекращения конфликта, выдвинутых ранее. Уступки будут фикцией.

«Украинский президент показывает, что протягивает руку русским, не отказываясь при этом от выдвинутых им ранее условий. Речь идет о том, чтобы привлечь Россию к ответственности, поскольку в случае срыва переговоров неконструктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», – сказал эксперт в интервью Le Prisien.

Директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго уверен, что Зеленский понимает реальное положение ВСУ и будет вынужден изменить свою позицию.

«Он неизбежно приходит к пониманию, что пора изменить свою позицию, поскольку ситуация для него складывается не лучшим образом», – сказал аналитик.

Эксперты на Ближнем Востоке считают, что Запад осознает тупиковость своей политики и подтолкнет Киев к переговорам еще до ноября. После провала первого «мирного саммита» на второй решено пригласить Россию. Однако МИД РФ заявил, что страна не будет участвовать в новом мероприятии, подготовленном Киевом и его союзниками, которые намерены проталкивать «тупиковую и ультимативную формулу Зеленского».

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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