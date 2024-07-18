«Время набирать очки»: Пушков назвал выгоду Трампа от болезни Байдена

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сможет завоевать дополнительные голоса избирателей, пока действующий глава государства находится в изоляции из-за Covid-19. Либеральная пропагандистская машина бессильно буксует, отметил российский сенатор Алексей Пушков.

Белый дом сообщил о положительном тесте на коронавирус у Байдена. Президент отправился в Дэлавер, где будет находится в изоляции. Пушков отметил, что для Трампа это отличное время набирать очки в предвыборной гонке.

«Идеальное время для Трампа набирать очки. В глазах его фанатов он – герой, мученик, лидер, чудом избежавший покушения. Для его врагов он все больше выглядит как необоримая сила», – написал Пушков в своем блоге.

Покушение на Трампа также добавило бывшему президенту симпатий избирателей, потому что указало на промашки в работе секретной службы.

«Либеральная пропагандистская машина, которая была убеждена, что контролирует умы американцев, бессильно буксует и пребывает в панике. Поспешно придуманной версии о причастности к покушению Ирана почти никто не верит. А вот в том, что секретная служба по определенной причине не выполнила свою работу, убеждены многие, если не подавляющее большинство», – добавил Пушков.

Американские и российские эксперты сошлись во мнении, что покушение на Дональда Трампа положительно скажется на его рейтингах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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