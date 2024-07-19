Президент Украины Владимир Зеленский призвал весь мир оказать давление на Россию, чтобы урегулировать украинский кризис дипломатическим путем. Политик уверен, что дипломатия возможна только после ослабления Москвы на поле боя.

«Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь. Оказывая давление на Россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании. Более слабая Россия на поле боя сделает позицию Украины за столом переговоров более сильной», – сказал Зеленский в интервью ВВС.

Политик упрекнул Запад за задержку в поставках истребителей F-16, которые так и не прибыли на Украину. Самолеты якобы способны помочь украинцам преодолеть «доминирование России в воздухе и разблокировать небо».

Аналитики предупредили, что Киев планирует обвинить Москву в срыве мирных переговоров. Россия заранее отказалась от участия во втором «мирном саммите» на основе так называемой формулы мира от киевского режима. Москва назвала ультиматумом предложенные условия мира.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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