Европа обязательно получит жесткий ответ за воровство российских активов, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригрозил юридическим преследованием всем причастным.

«Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности. Эти деньги не только воруют, но и тратят на закупку оружия. Более худшего придумать сложно. Мы будем прорабатывать возможность юридического преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности», – сказал Песков журналистам.

Мария Захарова пообещала, что ответ на возможное перечисление доходов от замороженных российских активов на оружие для Украины будет очень жестким.

«Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение, как отвечать. Естественно, будем действовать в национальных интересах, но они это почувствуют», – приводит ТАСС слова дипломата.

В конце июня главы МИД стран ЕС договорились передать 1,4 млрд евро из прибыли от российских активов в Европейский фонд мира. Из него будет финансироваться закупка вооружений для киевского режима. Киевский режим также ждет в августе транш в размере 1,5 млрд евро из того же источника и готов закупить на эти деньги боеприпасы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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