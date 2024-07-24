Кеннеди-младший заявил о неизбежности революции в США

Роберт Кеннеди-младший предрек революцию в США и призвал граждан не дать победить «темным силам».

«В этой стране будет революция. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или будет захвачена темными, регрессивными силами. Выбор за нами», – написал политик на своей странице в сервисе микроблогов.

Кеннеди-младший участвует в предвыборной гонке за место главы государства в качестве независимого кандидата.

В начале весны политики и эксперты в США отметили рост угрозы гражданской войны в стране. Они заявили, что этот риск выше, чем думает большинство граждан. В мае 41% опрошенных американцев заявил, что гражданская война вероятна в ближайшие пять лет.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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