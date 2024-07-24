Президент Словакии пригрозил Киеву ответными мерами за блокировку транзита российской нефти

Словакия будет вынуждена принять ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом нефти из России по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил словацкий президент Петер Пеллегрини. Братислава не заслуживает такого отношения со стороны Киева после того, как Словакия помогла Украине с реверсом газа, полагает он, передает RT

«То, что сделала Украина по отношению к Словакии, считаю очень серьезным делом и очень неприятным вмешательством в наши добрые отношения. Я твердо верю, что Украине удастся как можно скорее это привести в порядок, потому что Словакия, как суверенное государство, в конце концов должно будет приступить к каким-то ответным мерам», – приводит слова Пеллегрини РИА «Новости».

В свою очередь, вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал действия Украины безответственными. Он предупредил, что если Киев не решит вопрос с нефтью, это может навредить отношениям двух стран.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия перестали получать нефть от «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» из-за остановки Украиной транзита через свою территорию. Как отметили в словацком Минэкономики, это связано с тем, что Киев внес российскую нефтяную компанию в санкционный список. В Братиславе также заявили, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика.

Также сообщалось, что Будапешт и Братислава начали консультации с Еврокомиссией на предмет подачи судебного иска против Киева из-за блокировки Украиной транзита российской нефти в их страны.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует предоставление Украине финансовой помощи из Европейского фонда мира из-за остановки Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Братислава, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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