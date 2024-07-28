Путин предостерег США от размещения дальнобойных ракет в Германии

В случае развертывания США высокоточных ракет большой дальности в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге в воскресенье.

Глава государства обратил внимание на недавнее заявление Вашингтона и Берлина о планах развернуть с 2026 года на территории ФРГ американские комплексы высокоточного дальнобойного ракетного оружия. Как отметил Путин, в этом случае в зоне досягаемости американских ракет окажутся «важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура», а полетное время к целям составит порядка 10 минут.

«В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», – заявил глава государства (цитата по сайту Кремля).

Путин также указал, что США в ходе учений уже отработали переброску ракетных комплексов Typhon в Данию и на Филиппины. По словам президента РФ, такая ситуация напоминает события времен «холодной войны» – размещение в Европе американских ракет средней дальности Pershing.

Глава государства при этом отметил, что разработка ряда отечественных ударных систем находится на завершающей стадии. Путин подчеркнул, что Россия будет принимать зеркальные меры по их развертыванию, учитывая «действия США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира».

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube