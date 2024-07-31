Генпрокурор РФ связал теракты в «Крокусе» и Дагестане с просчетами органов власти

Теракты в подмосковном «Крокус сити холле» и в Дагестане произошли во многом из-за просчетов со стороны властей. Ситуация требует принципиально иного уровня проведения проверок в сфере противодействия терроризму. Такое заявление сделал генпрокурор России Игорь Краснов.

По его словам, устроившие террористические атаки в Подмосковье и Дагестане бросили вызов правоохранительной системе и всему российскому обществу.

«Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», – добавил Краснов.

Генпрокурор также обратил внимание на ситуацию с паводками, от которых пострадали более 40 регионов страны. «Очевидно, не было сделано необходимых выводов из аналогичных событий прошлых лет», – отметил он. По мнению Краснова, при «надлежащем надзоре со стороны прокуроров и своевременном реагировании на бездействие чиновников» последствия не были бы такими масштабными».

Генеральный прокурор, касаясь проверок региональных прокуратур, заявил о «некоторых упущениях» при надзоре в таких сферах как ЖКХ, противодействие коррупции, исполнение земельного и природоохранного законодательств.

Кроме того, добавил он, сохраняется много нареканий к организации работы с обращениями граждан, «в первую очередь в связи с фактами их многократной переадресации».

В заключение Краснов указал на необходимость корректировки надзорной деятельности для более эффективного решения поставленных перед прокуратурой задач.

Напомним, 23 июня в результате терактов в Дербенте и Махачкале погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских и сотрудник Росгвардии, а также четыре гражданских лица, включая священника. Пострадали более 20 человек. Пятеро боевиков, напавших на две церкви, синагогу и пост ДПС, были ликвидированы.

Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 145 человек. Концертный зал полностью сгорел.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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