Иран назвал США соучастниками убийства Хании

Иран возложил на США ответственность за соучастие в убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Тегеран пригрозил «соответствующим ответом» всем причастным лицам.

МИД Ирана опубликовал заявление, в котором осудил убийство Исмаила Хании. Тегеран считает теракт на своей территории агрессией против суверенитета страны и пригрозил «соответствующим ответом».

«Подчеркиваем ответственность правительства США как сторонника и соучастника в оккупации и геноциде палестинцев и в совершении этого гнусного теракта. Иран решительно осуждает агрессивные действия сионистского режима по убийству Исмаила Хании и подчеркивает свое неотъемлемое право соответствующим образом отреагировать на эти агрессивные действия против ее суверенитета и территориальной целостности», – говорится в заявлении.

Иран призвал мировое сообщество и международные организации объявить импичмент израильскому режиму и принять все меры, чтобы изолировать Тель-Авив.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит утром 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов назвал смерть Хании неприемлемым политическим убийством. Дипломат предупредил, что эти действия приведут к дальнейшей эскалации напряженности.

Тегеран, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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