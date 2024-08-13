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Вторник, 13 августа 2024, 18:14 мск

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Россия в ООН: Киевский режим заслуживает только безоговорочной капитуляции

Дмитрий Полянский Фото: МИД РФ

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформального заседания Совета Безопасности по преступлениям Киева во вторник, 13 августа, заявил, что после нападения на Курскую область киевский режим заслуживает только безоговорочной капитуляции, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Преступные деяния ВСУ в Курской области лишь консолидировали наше общество и показали лицо нашего врага, который не заслуживает ничего, кроме полного поражения и безоговорочной капитуляции».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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