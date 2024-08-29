В ЕС усомнились в принятии 15-го пакета санкций

Страны Евросоюза вряд ли смогут согласовать 15-й пакет антироссийских санкций. Напряженные отношения Будапешта и Брюсселя ставят по сомнение принятие любых решений внутри блока в ближайшие месяцы, пишет Euractiv со ссылкой на дипломатов ЕС.

Чиновники в ЕС сомневаются в принятии нового санкционного пакета. Венгрия уже использовала свое право вето при обсуждении антироссийских ограничений и военной помощи для Украины. То же может случиться и с 15-м пакетом санкций на фоне напряженных отношений Будапешта и Брюсселя.

«Ожидается, что эти проблемы ухудшат атмосферу в ближайшие месяцы и, вероятно, повлияют на принятие решений в ЕС. Дипломаты ЕС заявили, что пятнадцатый раунд санкций в отношении России и Белоруссии маловероятен», – говорится в статье.

Эксперты сомневаются, что руководство ЕС в ближайшее время пойдет навстречу Венгрии. Запланированный в ноябре неформальный саммит ЕС, который должен проводиться в Будапеште, оказался под угрозой срыва из-за бойкота в отношении Венгрии.

«Орбан поверил, что Россия выиграет войну. В долгосрочной перспективе он считает, что Запад закончился, а ЕС и НАТО – это проекты вчерашнего дня, а не завтрашнего», – считают аналитики.

Еврокомиссия сообщила, что готовит новый пакет санкций против России, которые затронут металлургический и рыбный сектора российской экономики. Эксперты предупредили, что ограничения в первую очередь ударят по европейскому бизнесу.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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