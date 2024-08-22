Новые санкции ЕС нацелены на металлургический сектор и поставки рыбы

Евросоюз прорабатывает новый пакет санкций против России. Рестрикции могут затронуть металлургический и рыбный сектора. По мнению экспертов, ограничения в первую очередь ударят по европейскому бизнесу, что приведет не только к значительной инфляции, но и к сокращению тысяч рабочих мест.

Работа над потенциальными новыми пакетами санкций продолжается, сообщили «Известиям» в Еврокомиссии. Там отказались рассказать о деталях, уточнив, что это «конфиденциальный процесс внутреннего обсуждения» между государствами – членами ЕС.

По словам депутата Европарламента Томаша Здеховски, новый пакет санкций может снова затронуть российскую металлургическую промышленность. Ранее сектор уже попадал под западные рестрикции. ЕС запрещал ввоз готовой продукции и полуфабрикатов, при этом были предусмотрены квоты, позволявшие продолжить поставлять в Европу необходимые объемы компонентов и сырья.

Крупные металлургические европейские компании обращались в ЕК с просьбой не вводить запрет на импорт, указывая на то, что 80% поставок стальных полуфабрикатов приходилось на Россию и Украину. Более того, остановка украинских заводов делала поставки из РФ безальтернативными.

Впрочем, нельзя исключать, что ЕС может найти замену российскому сырью и либо сократить, либо вообще отменить эти квоты в новом санкционном пакете, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Речь может идти о расширении блокирующих мер на отдельные компании, а также на их владельцев и бенефициаров.

Кроме того, новые санкции могут затронуть рыбный сектор. Ранее ЕС уже отказался от импорта ракообразных и икры из России. Тем временем, страны Балтии и прежде всего Литва настаивают на запрете на поставки свежей рыбы.

В настоящее время 85% минтая, потребляемого в Германии, поступает из РФ. Также немецкий рынок сильно зависит от российских поставок лосося и трески. В случае эмбарго существует угроза не только значительной инфляции, но и сокращения тысячи рабочих мест, заявил глава Федерального союза немецкой рыбной промышленности Штеффен Майер. По его оценке, отрасль рыбопереработки может вовсе исчезнуть.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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