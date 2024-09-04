Участник ВЭФ из Австралии указал на конец господства США

Падение курса доллара ознаменовало конец эпохи господства США в торговле, считает представитель международной Лиги Наций австралиец Марк Лу.

Он отметил, что все больше стран стремятся в БРИКС ради безопасной и свободной торговли. Страны внутри группы успешно договариваются об импорте-экспорте и расчетах в национальных валютах без привязки к доллару.

«Если у вас есть что-то, что мне нужно, а у меня есть что-то, почему мы не можем просто обменяться? Почему я не могу заплатить вам в своей или вашей валюте? Почему я должен конвертировать в третью валюту и переводить ее в вашу? В этом нет никакого смысла. Мир, в котором эпоха господства одной текущей страны, контролирующей международную торговлю, закончилась», – приводят слова эксперта «Известия».

Лу заявил, что мир быстрее вступит в эпоху многополярности, если БРИКС продолжит увеличиваться. Также шагом на пути к свободной торговле может стать собственная цифровая валюта БРИКС. Тогда доллар, уже потерявший порядка 60%, рухнет окончательно.

Весной 2023 года в Великобритании предупредили, что страны «Большой семерки» теряют возможность доминировать над миром из-за роста влияния БРИКС. Весной 2024 года угрозу от группы оценили и в США. Аналитики заявили, что Штаты могут в одночасье превратиться из сверхдержавы в увядающую экономику второго эшелона. В БРИКС заявили, что готовы предложить альтернативную международную валюту на случай краха американского доллара.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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