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Понедельник, 30 сентября 2024, 21:21 мск

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Главный евродипломат настаивает на ударах по российским аэропортам

Жозеп Боррель Фото: flipboard.com

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС разрешить удары западным оружием по аэропортам на территории России. В числе целей он также назвал пусковые площадки.

«Я также подчеркнул свой призыв позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам!», – заявил Боррель (цитата по ТАСС).

При этом главный дипломат ЕС признал, что «пока не все согласны с этой мерой». «Однако мы обещали поддерживать Украину всем необходимым столько времени, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой», – добавил Боррель.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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