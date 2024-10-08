Российские военные покинут ирано-армянскую границу

С 1 января 2025 года российские пограничники перестанут нести службу на границе Армении и Ирана. Соответствующей договоренности достигли в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин.

Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, руководители государств договорились, что пограничные войска СНБ Армении также будут участвовать в охране государственных границ Армения-Иран и Армения-Турция, а службу на контрольно-пограничном пункте государственной границы Армения-Иран будет полностью осуществляться силами Пограничных войск СНБ Армении.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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