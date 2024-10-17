В ЕС договорились ускорить и нарастить поставки оружия на Украину

Лидеры государств Евросоюза в совместном заявлении на саммите ЕС выступили за наращивание поставок военной помощи Украине.
«Европейский совет призывает к быстрому наращиванию военной поддержки и ускорению поставок, в частности систем ПВО, боеприпасов и ракет», – отмечается в заявлении. При этом лидеры европейских стран подчеркнули важность увеличения поддержки оборонной промышленности Украины.
В ЕС также считают необходимым продолжить предоставлять Украине финансовую и экономическую помощь, а также вводить новые санкции против России. Всего в заявлении саммита ЕС 15 пунктов. «План победы» Зеленского не упоминается.
Брюссель, Анастасия Смирнова
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