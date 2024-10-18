«План победы» Зеленского спровоцировал новую смуту в ЕС

Так называемый «план победы» над Россией президента Украины Владимира Зеленского вызвал неоднозначную реакцию в Европе. Как заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, предложения Киева настолько противоречивы, что в ЕС не смогли определиться с единой позицией.

«План настолько противоречивый, что у Европейского совета не было возможности занять по нему никакой позиции. И это очень правильно... потому что я не могу себе в целом представить, чтобы Европейский совет сказал: приветствуем поставки ракет средней и большой дальности, которые могут быть использованы против целей на территории России. Это бы привело к невероятной эскалации напряжения», – пояснил Фицо (цитата по «Прайм»).

Премьер-министр Словакии также подчеркнул, что Братислава не поддерживает идею вступления Украины в НАТО, поскольку это может привести к третьей мировой войне.

Как сообщалось ранее, план, представленный Зеленским, включает пять пунктов и три секретных дополнения, включая приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание неядерного сдерживания России на Украине. В Москве назвали эти предложения планом по втягиванию НАТО в прямой конфликт с Россией.

Братислава, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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