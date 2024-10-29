Москва призвала Вашингтон и Брюссель отказаться от ультиматумов в адрес Тбилиси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Запад прекратить выдвигать ультиматумы грузинским властям в связи с парламентскими выборами. Он отметил, что подобные заявления противоречат нормам межгосударственных отношений.

Песков заявил, что не дело иностранным государствам рассуждать о вероятностях иного результата выборов. Граждане Грузии своими голосами обеспечили победу того, кому доверяли. И Россия не имеет «права, желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии». Песков призвал Запад поступить так же.

«Мы видим менторские заявления, которые идут из США и ЕС, буквально выдвигаются ультиматумы грузинскому руководству. Это совершенно отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений, которые должны быть прекращены», – сказал представитель Кремля журналистам.

Госдепартамент США призвал провести расследование в связи с поражением оппозиции на парламентских выборах в Грузии. Министерство пригрозило Грузии «дальнейшими последствиями», если правительство республики не изменит курс. На фоне реакции Запада и акций протестов сторонников оппозиции ЦИК Грузии решил пересчитать голоса на пяти участках в каждом избирательном округе.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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