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Понедельник, 28 октября 2024, 22:00 мск

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Вашингтон грозит Тбилиси последствиями

Госдепартамент США пригрозил Грузии «дальнейшими последствиями», если правительство республики не изменит курс. Как заявил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, Тбилиси должен вернуться на евроатлантический путь.

«В этом году мы последовательно обращались к правительству Грузии с призывом отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если правительство Грузии не изменит курс», – заявил Миллер, слова которого цитирует ТАСС.

Напомним, накануне в Грузии завершились парламентские выборы, по итогам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», последовательно выступающая против прозападной политики.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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