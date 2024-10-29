Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Финляндии из-за ареста российской госсобственности

Посольство России направило в МИД Финляндии ноту с решительным протестом по поводу ареста российской госсобственности. В заявлении говорится, что подобные действия финских властей противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В посольстве уточнили, что половина арестованных объектов, включая загородные дома и квартиры, где проживают дипломаты посольства, является дипломатическим недвижимым имуществом, используется в служебных и представительских целях посольства и, таким образом, обладает соответствующим иммунитетом в рамках положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также финского законодательства, передает РИА «Новости».

«29 октября от финской Службы судебных приставов получен список более чем из 40 объектов, в отношении которых службой приняты ограничительные меры. Вся упомянутая недвижимость находится в собственности Российской Федерации», – цитирует ТАСС заявление российского посольства.

«Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из реакции финских властей на наше обращение», – отметили в диппредставительстве.

Хельсинки, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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