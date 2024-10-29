российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 октября 2024, 21:32 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Финляндии из-за ареста российской госсобственности

Посольство России направило в МИД Финляндии ноту с решительным протестом по поводу ареста российской госсобственности. В заявлении говорится, что подобные действия финских властей противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В посольстве уточнили, что половина арестованных объектов, включая загородные дома и квартиры, где проживают дипломаты посольства, является дипломатическим недвижимым имуществом, используется в служебных и представительских целях посольства и, таким образом, обладает соответствующим иммунитетом в рамках положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также финского законодательства, передает РИА «Новости».

«29 октября от финской Службы судебных приставов получен список более чем из 40 объектов, в отношении которых службой приняты ограничительные меры. Вся упомянутая недвижимость находится в собственности Российской Федерации», – цитирует ТАСС заявление российского посольства.

«Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из реакции финских властей на наше обращение», – отметили в диппредставительстве.

Хельсинки, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Орбан заявил о заговоре в ЕС против Венгрии / ЕС и НАТО объявили главной угрозой «авторитарного» врага / В Европе признали собственную уязвимость в оборонной сфере / В центре Осло трамвай влетел в магазин / «Оказалась врагом»: в Польше заново оценили Украину / Финляндия арестовала еще пять российских объектов недвижимости / Швеция выделит Украине более 40 млн евро на оружие / Британия ввела санкции против российских политтехнологов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,