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Воскресенье, 10 ноября 2024, 17:03 мск

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Трамп отказался от услуг экс-госсекретаря США Помпео

Архив. Скриншот видео Белого дома

Избранный президент Дональд Трамп не планирует приглашать в свою администрацию экс-госсекретаря Майка Помпео, как и бывшего представителя США в ООН Никки Хейли.

«Я не буду приглашать бывшего посла в ООН Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою администрацию, которая формируется в настоящее время», – заявил Трамп в своей соцсети.

Хейли и Помпео работали в американской администрации в первый президентский срок Трампа. Избранный президент США уточнил, что ему нравилась их работа.

Экс-глава ЦРУ Помпео был госсекретарем в 2018-2021 годах. Хейли занимала пост посла США в ООН в 2017-2019 годах.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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