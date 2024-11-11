Песков опроверг сообщения о разговоре Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин не вел никаких переговоров по телефону с вновь избранным американским коллегой Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал ложной информацией подобные сообщения.

Напомним, The Washington Post и Reuters передали содержание телефонного разговора между Путиным и Трампом. По сведениям СМИ, президенты обсудили конфликт на Украине и перспективы установления мира на континенте.

«Это наиболее наглядный пример информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это просто ложная информация. Не было разговора», – категорично заявил Песков журналистам.

Еще раньше в Кремле отметили, что никакие контакты между Путиным и Трампом пока не планируются.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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